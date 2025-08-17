17 августа, 07:56Политика
Мерц дал советы Зеленскому, чтобы тот не устроил вновь скандал в Белом доме
Фото: ТАСС/EPA/POOL/FILIP SINGER
Немецкий канцлер Фридрих Мерц посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, как следует вести себя при поездке в Вашингтон в понедельник, 18 августа, чтобы избежать повторения скандала во время встречи в Белом доме в феврале этого года. Об этом Мерц сообщил в интервью каналу ARD.
По словам канцлера ФРГ, несколько недель назад он сам подготовил собственный визит в Вашингтон. Мерц считает, что его рабочая поездка в США хорошо удалась.
"Я дал Зеленскому несколько советов, как ему следовало бы вести себя при следующем появлении в Белом доме", – добавил политик.
Мерц подчеркнул, что в ближайшее время собирается еще раз проговорить с Зеленским его поведение в рамках предстоящей поездки, а также обсудить итоги саммита РФ и США на Аляске с "коалицией желающих".
Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. После этого президент США рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.
По информации СМИ, Трамп заявил европейским лидерам, что признание Украиной всего Донбасса российским поможет быстро достичь урегулирования украинского конфликта.
