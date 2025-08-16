Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

16 августа

NYT: Трамп заявил, что признание Киевом всего Донбасса за РФ поможет быстро достичь мира

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что признание Украиной всего Донбасса российским поможет быстро достичь урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

"Трамп заявил <...>, что он поддерживает план по прекращению войны на Украине путем передачи незавоеванных территорий (России. – Прим. ред.)", – говорится в публикации.

Кроме того, журналисты отмечают, что после встречи с Владимиром Путиным американский лидер отказался от требования немедленного прекращения огня.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что президент США также заявил европейским коллегам о готовности предоставить Киеву прямые гарантии безопасности со стороны Штатов. При этом формат возможного участия американцев в обеспечении безопасности Украины не уточнялся.

На Аляске в ночь на 16 августа прошли переговоры делегаций РФ и США во главе с лидерами стран. После встречи Трамп отметил, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня пока не достигнута.

При этом американский лидер заявил, что начинается подготовка трехсторонней встречи. Кроме того, Трамп считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, в связи с чем он посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому согласиться на эту сделку.

Мировые СМИ прокомментировали встречу Путина и Трампа

