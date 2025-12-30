Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 09:48

Политика
Главная / Новости /

Медведев: в 2025 году все стали понимать неизбежность победы России

Медведев назвал один из главных итогов 2025 года

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Важнейшим итогом 2025 года стало то, что все начали понимать неизбежность победы России, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он написал об этом в своем телеграм-канале, его слова передает "Газета.ру".

Политик обратил внимание, что в уходящем году было много событий – разных, сложных и очень важных. В частности, по словам Медведева, Вооруженные силы России продолжают "доблестно громить" украинские войска. Вместе с тем в 2025 году российская экономика не развалилась, как предсказывали страны Запада, а курс рубля укрепился.

Замглавы Совбеза также указал, что впереди россиян еще ждут добрые слова под бой курантов.

Ранее Медведев заявил, что в будущий документ по итогам спецоперации на Украине может войти пункт о возмещении ущерба России как правопреемнице Советского Союза. По его мнению, такой сценарий возможен, если действующие и будущие украинские власти продолжат открыто считать себя идейными и политическими наследниками террористов вроде Степана Бандеры, а также признавать на государственном уровне высокую роль этих военных преступников в становлении "самостийности" современной Украины.

Читайте также


политика

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика