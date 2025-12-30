Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Важнейшим итогом 2025 года стало то, что все начали понимать неизбежность победы России, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он написал об этом в своем телеграм-канале, его слова передает "Газета.ру".

Политик обратил внимание, что в уходящем году было много событий – разных, сложных и очень важных. В частности, по словам Медведева, Вооруженные силы России продолжают "доблестно громить" украинские войска. Вместе с тем в 2025 году российская экономика не развалилась, как предсказывали страны Запада, а курс рубля укрепился.

Замглавы Совбеза также указал, что впереди россиян еще ждут добрые слова под бой курантов.

Ранее Медведев заявил, что в будущий документ по итогам спецоперации на Украине может войти пункт о возмещении ущерба России как правопреемнице Советского Союза. По его мнению, такой сценарий возможен, если действующие и будущие украинские власти продолжат открыто считать себя идейными и политическими наследниками террористов вроде Степана Бандеры, а также признавать на государственном уровне высокую роль этих военных преступников в становлении "самостийности" современной Украины.

