Медведев предрек Киеву судьбу Кабула

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассуждая о будущем украинского режима, поддерживаемого Западом, провел параллели с выводом американских войск из Афганистана.

Политик напомнил, что с начала 2022 года Запад предоставил Киеву финансовую помощь в размере около 500 миллиардов евро. В то время как США с 2001 по 2021 год потратили в Афганистане 2,3 триллиона долларов, чтобы добиться смены власти от талибов к талибам.

"Чем больше западный мир потратит своих средств, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию", – написал Медведев в телеграм-канале.

Он выразил уверенность, что события будут развиваться по сценарию, аналогичному ситуации в Афганистане, и российские граждане вместе с властью вернутся на исконные российские земли.

Ранее Медведев уже давал прогноз на счет Украины. В частности, он заявлял, что завершение конфликта означает конец нынешнего киевского режима, поскольку потерю территорий украинскому президенту Владимиру Зеленскому никто не простит.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал о наступлении "драматичного момента" в урегулировании украинского конфликта. По его словам, со всех сторон нагнетается напряженность в вопросе достижения мира. Кроме того, Европа и Украина демонстрируют нежелание садиться за стол переговоров.