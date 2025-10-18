Фото: kremlin.ru

Завершение конфликта на Украине станет концом для нынешнего киевского режима, поскольку потерю территорий президенту страны Владимиру Зеленскому никто не простит. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"(Президент США Дональд – Прим. ред.) Трамп во время встречи с плаксивым попрошайкой сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: "Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте". Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай", – указал он.

Политик назвал аксиомой победу России с известными всем условиями. Медведев пояснил, что Киев не будет признан победителем никогда.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о наступлении "драматичного момента" в урегулировании украинского конфликта. По его словам, со всех сторон нагнетается напряженность в вопросе достижения мира. Кроме того, Европа и Украина демонстрируют нежелание садиться за стол переговоров.

Песков отметил, что Киев "не отдает себе отчета" в том, что переговорные позиции с каждым днем ухудшаются. Несмотря на это, Россия продолжает стремиться к мирному урегулированию.

