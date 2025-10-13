Каллас прибыла на Украину для обсуждения военной и финансовой помощи

Фото: ТАСС/АР/Mykola Tys

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас прибыла в Киев для обсуждения военной и финансовой помощи. Об этом политик написала в X.

По словам Каллас, в ходе ее визита планируют обсудить новые поставки оружия, кредиты, а также вопросы безопасности энергетической инфраструктуры.

При этом лидер Украины Владимир Зеленский ожидает, что президент США Дональд Трамп также предпримет активные шаги для прекращения боевых действий. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, сообщает радио КП.

Как рассчитывает украинский президент, Трамп использует свое влияние на Востоке, чтобы оказать давление на Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) направила Украине новый транш в размере 4 миллиардов евро. При этом сумма выделена из доходов замороженных российских активов.

Минфин Украины сообщил, что в рамках программы экстренного кредитования за счет замороженных российских активов министерство привлекло от Евросоюза 14 миллиардов евро. Средства будут направлены на приоритетные расходы в военной и социальной сфере.

СМИ также писали, что ограниченность ресурсов стран ЕС осложняет долгосрочную поддержку Украины. Страны союза отметили серьезный дефицит в финансировании Киева. Каллас говорила о необходимости "найти финансирование", однако Бельгия и многие другие страны не захотели это обсуждать.