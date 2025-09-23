Reuters: Украина может лишиться поддержки некоторых стран Европы

Фото: 123RF/slava2271

Власти Украины после сокращения военной помощи со стороны Соединенных Штатов могут лишиться поддержки ряда стран Европы, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Как считает источник издания, Украина не только столкнулась с "неудачами в санкциях и сокращенной помощи", но также может потерять поддержку некоторых других союзников.

Ранее СМИ писали, что ограниченность ресурсов стран Евросоюза осложняет долгосрочную поддержку Украины. С февраля 2022 года ЕС предоставил стране помощь почти на 160 миллиардов евро.

При этом страны ЕС отметили серьезный дефицит в финансировании Киева. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас говорила о необходимости "найти финансирование", однако Бельгия и многие другие страны не захотели это обсуждать.

Позже Британия заявила о выделении Украине 142 миллионов фунтов стерлингов в предстоящий зимний период. Пентагон также одобрил 2 партии военной помощи Киеву за счет стран НАТО.