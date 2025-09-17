Фото: министерство иностранных дел Российской Федерации

Киев отверг оценки, которые спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф передал Украине по итогам российско-американского саммита на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Пытаются и европейцы, и украинский режим убедить Трампа отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации с Россией, по сути, превратить войну (экс-президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена в войну Трампа", – цитирует Лаврова ТАСС.

Министр напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о победе страны, если она сохранит свою государственность, даже без возвращения в границы 1991 года.

"Но тут же, на днях, выступая на какой-то международной конференции, Зеленский заявил, что отдать (Владимиру. – Прим. ред.) Путину любую часть земли Украины – такого не будет. И кому-то может казаться, что обмены территориями или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой может остановить войну. Это не так", – отметил Лавров.

Украинский лидер пытается не дать здравым силам на Западе следовать по пути урегулирования конфликта, уверен Лавров. В частности, Киев хочет изолировать Москву, конфисковать российские активы, а также продолжить перевооружение из-за недостатка оружия и западной поддержки.

Кроме того, Украина пытается саботировать текущую линию администрации США по урегулированию, а также призывает КНР встать на "путь без войны", натравливая американцев и европейцев на Китай.

"Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров. Хотя с позиции, которую она исповедует, с позиции реваншизма, нанесения России стратегического поражения за столом переговоров, конечно, делать нечего", – добавил российский министр, отметив, что любые иностранные контингенты, в том числе европейские, будут считаться легитимной военной целью.

Ранее Зеленский в очередной раз заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом "без каких-либо условий". Однако на встречу в Москве политик по-прежнему не согласен.

При этом сам президент Соединенных Штатов рассказывал о серьезных проблемах у Украины, еще раз пообещав остановить военные действия. Он уверен, что между российским и украинским лидерами – чрезвычайная ненависть, но он остановит это.

