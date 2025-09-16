Форма поиска по сайту

16 сентября, 11:33

Политика
Бессент: конфликт на Украине завершится за 90 дней при введении пошлин ЕС на нефть РФ

В США назвали условие завершения конфликта на Украине за 90 дней

Фото: depositphotos/tupungato

Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал условие для завершения украинского конфликта в течение 60 или 90 дней. Об этом сообщает RT со ссылкой на его интервью Reuters и Bloomberg.

По словам Бессента, это произойдет в том случае, если европейские страны введут вторичные пошлины в отношении приобретающих российскую нефть государств.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что украинский конфликт продлится еще пару лет. По ее мнению, есть два варианта развития событий – реалистичный и пессимистичный. Согласно первой версии, бои будут идти еще на протяжении некоторого времени. Второй сценарий предполагает территориальные уступки со стороны Киева.

Каллас уточнила, что развитие ситуации будет в основном зависеть от реакции Европы. Она также выразила сожаление, что усилия по достижению мира, в том числе действия американского лидера Дональда Трампа, не принесли результатов.

Песков заявил о необходимости гарантий безопасности как для Украины, так и для России

политика

