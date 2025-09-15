Фото: ТАСС/Александр Река

Европа мешает в урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, никто не хочет понять суть конфликта на Украине, в том числе европейские страны, которые не обращают внимания на первопричины кризиса.

Песков также отметил, что Москва готова и заинтересована в урегулировании конфликта с помощью переговоров. Однако, по его словам, весь процесс искусственно затормаживается Киевом.

Кроме того, представитель Кремля обратил внимание на то, что НАТО де-факто задействовано в боевых действиях. Он объяснил, что Североатлантический альянс оказывает как косвенно, так и напрямую поддержку Украине. Поэтому, указал Песков, блок воюет с Россией.

"Это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах", – заключил пресс-секретарь президента.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны Европы не желают вступать в военный конфликт с Россией. По его словам, эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна, так как их предоставление может означать готовность европейских стран вступить в военный конфликт с Россией.

