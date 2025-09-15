Глава МИД Польши Сикорский: страны Европы не желают воевать против России

Фото: 123RF/gioiak2

Страны Европы не желают вступать в военный конфликт с Россией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По словам польского дипломата, эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна, так как они могут означать готовность европейских стран вступить в военный конфликт с Россией.

"Кто хочет воевать с Россией – может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих", – сказал Сикорский.

Ранее СМИ сообщили, что европейским лидерам удалось убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россию якобы "нужно заставить" начать вести переговоры по Украине. По словам источников, Европа находится в ожидании дискуссий по поводу того, как "на самом деле нанести удар" по РФ.

При этом Москва согласна выполнить договоренности с США по Украине, подчеркивал ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, завершение конфликта на Украине зависит от стран Европы и самого украинского президента Владимира Зеленского.