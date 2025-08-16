Страны ЕС заявили, что готовы продолжать давление на Россию и ужесточать санкции

Фото: 123RF/megaflopp

Страны Европейского союза готовы продолжать давление на Россию и ужесточать санкции, сказано в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в состав ЕС Великобритании.

В тексте заявления указано, что давление будет продолжаться, пока не будет достигнут "справедливый и прочный мир".

Кроме того, Украина сама должна принимать решения о своих территориях в рамках урегулирования конфликта.

"Международные границы не должны меняться силой", – подчеркнули лидеры ЕС.

Одновременно с этим в Европе добавили, что отказываются от ограничений на поставки оружия Киеву и выступают против остановки интеграции Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, Украина должна иметь "железные гарантии безопасности", чтобы защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Лидеры ЕС отметили, что приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америка готова предоставить такие гарантии.

При этом в заявлении также сказано, что не должно быть ограничений в отношении украинских вооруженных сил и военного сотрудничества, а Россия не может иметь право "вето" на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Европейские лидеры добавили, что готовы работать над подготовкой трехстороннего саммита РФ, США и Украины.

"По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится. Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при европейской поддержке", – сказано в заявлении.

Ранее Трамп заявил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, собеседники согласились с тем, что лучший способ закончить украинский конфликт – заключить мирное соглашение, а не просто прекратить огонь.

