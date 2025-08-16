ABC News – об итогах саммита на Аляске: Путин переиграл очередного президента США

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на Аляске в ночь на 16 августа. Визит российского лидера в США продлился в общей сложности примерно пять часов, однако, судя по заявлениям американского коллеги, достичь консенсуса удалось не по всем вопросам. Как первый за многие годы диалог оценили сами президенты и что об этой встрече думают зарубежные СМИ, расскажет Москва 24.

"Сделки нет"

Самолет Ил-96 с Владимиром Путиным на борту приземлился в городе Анкоридж 15 августа около 22:00 по московскому времени. К тому моменту борт №1 американского лидера уже находился в местном аэропорту. Российский президент стал первым иностранным лидером за два срока Дональда Трампа, кого он лично встретил у трапа, сообщили СМИ.

Главы государств проследовали друг к другу по заранее расстеленным красным ковровым дорожкам, крепко пожали руки и сделали пару снимков для прессы. После оба лидера сели в автомобиль американского президента и направились на место переговоров, в качестве которого была выбрана военная база Эльмендорф-Ричардсон. По данным The New York Times, все это время политики общались без посторонней помощи, так как Путин хорошо говорит по-английски.

Саммит России и США прошел под слоганом "В погоне за миром". При этом его программа начала меняться на ходу: в частности, если изначально президенты планировали начать диалог с глазу на глаз с участием переводчиков, то затем было решено изменить формат на "три на три". Со стороны Москвы к Путину присоединились глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон же представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Далее же, согласно изначальным договоренностям, должен был состояться обед делегаций и переговоры в расширенном составе. В финале саммита была запланирована совместная пресс-конференция президентов.

На деле после общения в формате "три на три", которое продлилось, по подсчетам журналистов, 2 часа 45 минут, Владимир Путин и Дональд Трамп сразу вышли к прессе. Свою речь российский лидер начал с благодарности американскому коллеге за организацию переговоров, а также подчеркнул, что диалог прошел "в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере", а также был "весьма обстоятельным и полезным". Одной из его ключевых тем стало урегулирование конфликта на Украине: Путин в очередной раз отметил, что Москва в этом вопросе добивается устойчивого и долгосрочного мира.

"Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине", – заявил Путин.





Владимир Путин президент РФ Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс.

Кроме того, российский лидер заметил, что если бы в момент начала украинского кризиса президентом США был Дональд Трамп, боевые действия бы не начались.

"Я подтверждаю это, потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине", – заключил Путин.

В ответ на это Трамп назвал встречу с российским коллегой "продуктивной", однако полного понимания, по его словам, достичь все же не удалось.





Дональд Трамп президент США К сожалению, пока сделки нет. <...> У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, очень хороший шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали все необходимое для этого.

При этом во время заявления для прессы между политиками произошел диалог насчет будущей встречи. Путин произнес в адрес Трампа: "Next time in Moscow", заявив тем самым, что президента США ждут в гости в российской столице.

"О, это интересно. Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно. Большое спасибо, Владимир", – ответил на приглашение глава Белого дома.

Лидеры России и США не стали отвечать на вопросы журналистов и раскрывать детали общения, а позднее в Белом доме сообщили, что ужин делегаций отменен. Сразу после совместного заявления с Владимиром Путиным Дональд Трамп направился в Вашингтон. Позднее Белый дом сообщил, что американский лидер провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО. Первый уже подтвердил, что должен встретиться с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Пресс-служба Кремля, в свою очередь, опубликовала сообщение о завершении переговоров в Анкоридже, сопроводив его видео с разговором двух президентов и обменом рукопожатиями на позитивной ноте. После общения с Трампом Владимир Путин возложил цветы к могилам советских летчиков и моряков на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон: во время Великой Отечественной войны они участвовали в поставках военной техники СССР по ленд-лизу.

Завершив церемонию, борт российского президента покинул Анкоридж спустя примерно пять часов после приземления. По пути в Россию самолет сопроводили американские истребители F-22, сообщила пресс-служба Кремля.

"Теперь все зависит от Зеленского"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа назвал их диалог позитивным.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, сообщил, что понимания по дате следующей встречи пока нет. По его словам, трехсторонние переговоры с участием лидеров РФ и США, а также Владимира Зеленского тоже пока не обсуждались.

Между тем Дональд Трамп до вылета в Вашингтон успел дать большое интервью Fox News по итогам саммита. По его словам, встреча с Путиным прошла "на 10 баллов из 10", так как достигнут большой прогресс. Шансы достичь урегулирования на Украине он также назвал высокими.



(урегулирование конфликта. – Прим. ред.) , в самом деле, зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от... Зеленского.

Дональд Трамп президент США Теперь это, в самом деле, зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от... Зеленского.

"Заключите сделку. Нужно заключить сделку. Россия – очень могучая держава, а они (Украина. – Прим. ред.) – нет", – дал совет Киеву президент США.

Путин же, по его мнению, является сильным и умным лидером, который хочет достичь урегулирования ситуации на Украине. В то же время Трамп отказался раскрыть детали, по каким вопросам удалось достичь консенсуса, а по каким нет.

"Я предполагаю, что кто-то собирается обнародовать это. Они собираются это выяснить. Но нет, я не хочу этого делать. Я хочу посмотреть, сможем ли мы это (сделку. – Прим. ред.) сделать", – ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

В то же время Трамп не исключает вероятности подумать о введении новых санкций в отношении России. Однако с учетом диалога в Анкоридже, президент США отметил, что пока необходимости в этом нет.

"Ошеломительный успех Путина"

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа стала главной темой всех мировых СМИ. В частности, журналисты все того же Fox News выступили с утверждением, что "атмосфера, царившая в зале переговоров, была не из приятных", и "казалось, что все шло не так, как надо".

"Полная неправда", – написал в ответ на это в соцсетях директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун.

При этом многие зарубежные журналисты охарактеризовали произошедшее на Аляске как дипломатическую победу Владимира Путина. К примеру, к подобному выводу пришла новостная служба ABC News.





из материала ABC News Владимир Путин переиграл очередного президента США.

"Для Путина саммит оказался полезен, он вернул его за стол ведущих мировых держав и стал шансом для поиска экономических возможностей с США. Единственная уступка Путина в адрес Трампа прозвучала в виде мимоходом упомянутой необходимости обеспечить безопасность Украины", – пришли к выводу журналисты.

Испанское издание El País, в свою очередь, отметило, что ни к одному лидеру Дональд Трамп не проявлял "столько почтительности во время сроков своих полномочий", как к Владимиру Путину. А американская газета Financial Times привела мнение бывшего старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрика Грина, согласно которому саммит на Аляске показал смену курса Вашингтона по Украине.

"США теряют все больше своих рычагов влияния, прекращая изоляцию Путина и поднимая фундаментальные вопросы о видении Трампом европейской безопасности и позиций Украины и России в ней", – сказал Грин.

В то же время китайская газета China Daily напомнила, что урегулировать украинский кризис в одночасье невозможно.





из публикации China Daily То, что мир видит сегодня, – это не изолированное событие, а кульминация накопившихся противоречий. Таким образом, было бы ошибочным ожидать, что такой лед в Европе, замерзавший в течение многих лет, сможет растаять на Аляске за один день.

Источник телеканала NHK в правительстве Японии в свою очередь предположил, что переговоры Путина и Трампа "открыли дверь к диалогу". Бразильское же издание Estadão на своих ресурсах охарактеризовала саммит как "блестящий и ошеломительный успех" российского лидера.

При этом немецкое издание Spiegel отметило, что вопросов после встречи на Аляске осталось больше, чем ответов.

"Через почти три часа – и намного раньше запланированного времени – Трамп и Путин вышли к прессе здесь, в Анкоридже. Переговоры в расширенном формате не состоялись. Одно это вызвало бурные спекуляции: неужели саммит провалился? Неужели они договорились раньше срока?" – отметили журналисты издания, добавив, что оба лидера не сообщили прессе о конкретных результатах переговоров.

Также издание Politico пришло к выводу, что Россию вряд ли ждут новые американские санкции в ближайшей перспективе. По мнению журналистов, Владимир Путин покинул Аляску, сохранив в памяти впечатляющие эмоции от удивительно теплого приема.