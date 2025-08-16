Форма поиска по сайту

16 августа, 11:24

Политика
ABC News – об итогах саммита на Аляске: Путин переиграл очередного президента США

"Next time in Moscow": как мир отреагировал на итоги переговоров Путина и Трампа

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на Аляске в ночь на 16 августа. Визит российского лидера в США продлился в общей сложности примерно пять часов, однако, судя по заявлениям американского коллеги, достичь консенсуса удалось не по всем вопросам. Как первый за многие годы диалог оценили сами президенты и что об этой встрече думают зарубежные СМИ, расскажет Москва 24.

"Сделки нет"

Фото: kremlin.ru

Самолет Ил-96 с Владимиром Путиным на борту приземлился в городе Анкоридж 15 августа около 22:00 по московскому времени. К тому моменту борт №1 американского лидера уже находился в местном аэропорту. Российский президент стал первым иностранным лидером за два срока Дональда Трампа, кого он лично встретил у трапа, сообщили СМИ.

Главы государств проследовали друг к другу по заранее расстеленным красным ковровым дорожкам, крепко пожали руки и сделали пару снимков для прессы. После оба лидера сели в автомобиль американского президента и направились на место переговоров, в качестве которого была выбрана военная база Эльмендорф-Ричардсон. По данным The New York Times, все это время политики общались без посторонней помощи, так как Путин хорошо говорит по-английски.

Саммит России и США прошел под слоганом "В погоне за миром". При этом его программа начала меняться на ходу: в частности, если изначально президенты планировали начать диалог с глазу на глаз с участием переводчиков, то затем было решено изменить формат на "три на три". Со стороны Москвы к Путину присоединились глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон же представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Далее же, согласно изначальным договоренностям, должен был состояться обед делегаций и переговоры в расширенном составе. В финале саммита была запланирована совместная пресс-конференция президентов.

На деле после общения в формате "три на три", которое продлилось, по подсчетам журналистов, 2 часа 45 минут, Владимир Путин и Дональд Трамп сразу вышли к прессе. Свою речь российский лидер начал с благодарности американскому коллеге за организацию переговоров, а также подчеркнул, что диалог прошел "в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере", а также был "весьма обстоятельным и полезным". Одной из его ключевых тем стало урегулирование конфликта на Украине: Путин в очередной раз отметил, что Москва в этом вопросе добивается устойчивого и долгосрочного мира.

"Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине", – заявил Путин.

Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс.
Владимир Путин
президент РФ

Кроме того, российский лидер заметил, что если бы в момент начала украинского кризиса президентом США был Дональд Трамп, боевые действия бы не начались.

"Я подтверждаю это, потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине", – заключил Путин.

В ответ на это Трамп назвал встречу с российским коллегой "продуктивной", однако полного понимания, по его словам, достичь все же не удалось.

К сожалению, пока сделки нет. <...> У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, очень хороший шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали все необходимое для этого.
Дональд Трамп
президент США

При этом во время заявления для прессы между политиками произошел диалог насчет будущей встречи. Путин произнес в адрес Трампа: "Next time in Moscow", заявив тем самым, что президента США ждут в гости в российской столице.

"О, это интересно. Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно. Большое спасибо, Владимир", – ответил на приглашение глава Белого дома.

Лидеры России и США не стали отвечать на вопросы журналистов и раскрывать детали общения, а позднее в Белом доме сообщили, что ужин делегаций отменен. Сразу после совместного заявления с Владимиром Путиным Дональд Трамп направился в Вашингтон. Позднее Белый дом сообщил, что американский лидер провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО. Первый уже подтвердил, что должен встретиться с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Пресс-служба Кремля, в свою очередь, опубликовала сообщение о завершении переговоров в Анкоридже, сопроводив его видео с разговором двух президентов и обменом рукопожатиями на позитивной ноте. После общения с Трампом Владимир Путин возложил цветы к могилам советских летчиков и моряков на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон: во время Великой Отечественной войны они участвовали в поставках военной техники СССР по ленд-лизу.

Завершив церемонию, борт российского президента покинул Анкоридж спустя примерно пять часов после приземления. По пути в Россию самолет сопроводили американские истребители F-22, сообщила пресс-служба Кремля.

"Теперь все зависит от Зеленского"

Фото: ТАСС/Zuma

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа назвал их диалог позитивным.

Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, сообщил, что понимания по дате следующей встречи пока нет. По его словам, трехсторонние переговоры с участием лидеров РФ и США, а также Владимира Зеленского тоже пока не обсуждались.

Между тем Дональд Трамп до вылета в Вашингтон успел дать большое интервью Fox News по итогам саммита. По его словам, встреча с Путиным прошла "на 10 баллов из 10", так как достигнут большой прогресс. Шансы достичь урегулирования на Украине он также назвал высокими.

Теперь это (урегулирование конфликта. – Прим. ред.), в самом деле, зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны обязаны немного вмешаться, но это зависит от... Зеленского.
Дональд Трамп
президент США

"Заключите сделку. Нужно заключить сделку. Россия – очень могучая держава, а они (Украина. – Прим. ред.) – нет", – дал совет Киеву президент США.

Путин же, по его мнению, является сильным и умным лидером, который хочет достичь урегулирования ситуации на Украине. В то же время Трамп отказался раскрыть детали, по каким вопросам удалось достичь консенсуса, а по каким нет.

"Я предполагаю, что кто-то собирается обнародовать это. Они собираются это выяснить. Но нет, я не хочу этого делать. Я хочу посмотреть, сможем ли мы это (сделку. – Прим. ред.) сделать", – ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

В то же время Трамп не исключает вероятности подумать о введении новых санкций в отношении России. Однако с учетом диалога в Анкоридже, президент США отметил, что пока необходимости в этом нет.

"Ошеломительный успех Путина"

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа стала главной темой всех мировых СМИ. В частности, журналисты все того же Fox News выступили с утверждением, что "атмосфера, царившая в зале переговоров, была не из приятных", и "казалось, что все шло не так, как надо".

"Полная неправда", – написал в ответ на это в соцсетях директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун.

При этом многие зарубежные журналисты охарактеризовали произошедшее на Аляске как дипломатическую победу Владимира Путина. К примеру, к подобному выводу пришла новостная служба ABC News.

Владимир Путин переиграл очередного президента США.
из материала ABC News

"Для Путина саммит оказался полезен, он вернул его за стол ведущих мировых держав и стал шансом для поиска экономических возможностей с США. Единственная уступка Путина в адрес Трампа прозвучала в виде мимоходом упомянутой необходимости обеспечить безопасность Украины", – пришли к выводу журналисты.

Испанское издание El País, в свою очередь, отметило, что ни к одному лидеру Дональд Трамп не проявлял "столько почтительности во время сроков своих полномочий", как к Владимиру Путину. А американская газета Financial Times привела мнение бывшего старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрика Грина, согласно которому саммит на Аляске показал смену курса Вашингтона по Украине.

"США теряют все больше своих рычагов влияния, прекращая изоляцию Путина и поднимая фундаментальные вопросы о видении Трампом европейской безопасности и позиций Украины и России в ней", – сказал Грин.

В то же время китайская газета China Daily напомнила, что урегулировать украинский кризис в одночасье невозможно.

То, что мир видит сегодня, – это не изолированное событие, а кульминация накопившихся противоречий. Таким образом, было бы ошибочным ожидать, что такой лед в Европе, замерзавший в течение многих лет, сможет растаять на Аляске за один день.
из публикации China Daily

Источник телеканала NHK в правительстве Японии в свою очередь предположил, что переговоры Путина и Трампа "открыли дверь к диалогу". Бразильское же издание Estadão на своих ресурсах охарактеризовала саммит как "блестящий и ошеломительный успех" российского лидера.

При этом немецкое издание Spiegel отметило, что вопросов после встречи на Аляске осталось больше, чем ответов.

"Через почти три часа – и намного раньше запланированного времени – Трамп и Путин вышли к прессе здесь, в Анкоридже. Переговоры в расширенном формате не состоялись. Одно это вызвало бурные спекуляции: неужели саммит провалился? Неужели они договорились раньше срока?" – отметили журналисты издания, добавив, что оба лидера не сообщили прессе о конкретных результатах переговоров.

Также издание Politico пришло к выводу, что Россию вряд ли ждут новые американские санкции в ближайшей перспективе. По мнению журналистов, Владимир Путин покинул Аляску, сохранив в памяти впечатляющие эмоции от удивительно теплого приема.

Камзин Никита

Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
