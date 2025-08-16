Белый дом опроверг сообщения о полном провале переговоров Трампа и Путина

Фото: 123RF/coffe72

Сообщения СМИ о полном провале переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным являются фейковыми новостями. Об этом заявил в соцсети X директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун.

После прошедшего на Аляске саммита РФ и США корреспондент Fox News Джеки Хайнрих утверждала, что атмосфера в комнате, где проходили переговоры, якобы была "не очень хорошей".

"Похоже, что все прошло не очень удачно. Путин, казалось, вошел, сразу же перешел к делу, сказал то, что хотел сказать, сфотографировался рядом с президентом (Трампом. – Прим. ред.) и ушел", – заявила Хайнрих.

Чун отреагировал на высказывания журналистки, назвав их полной дезинформацией.

Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для переговоров с Трампом вечером 15 августа. Встреча делегаций во главе с президентами продлилась примерно 2 часа и 45 минут.

По итогам переговоров президент РФ заявил, что Москва готова работать над безопасностью Украины. Российская сторона искренне заинтересована в том, чтобы положить конец кризису вокруг Украины.

Трамп, в свою очередь, отметил, что у сторон появился неплохой шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению конфликта пока не достигнута.

Он подчеркнул, что теперь договоренность по прекращению огня на Украине зависит от лидера этой страны Владимира Зеленского. Окончание кризиса ознаменует собой важное достижение, как для Москвы, так и для Киева, добавил Трамп.