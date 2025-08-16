Путин заявил, что Россия готова работать над безопасностью Украины

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Российская сторона готова работать над безопасностью Украины. Об этом объявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По словам российского лидера, Москва искренне заинтересована в том, чтобы положить конец кризису вокруг Украины.

"Мы всегда считали и считаем украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль", – добавил Путин.

Российская сторона хочет, чтобы урегулирование на Украине носило устойчивый и долгосрочный характер. Для этого в первую очередь необходимо устранить все первопричины кризиса, отметил президент РФ.

Путин также подтвердил, что будь Трамп президентом США в 2022 году, никакого конфликта с Украиной бы не было. Глава РФ выразил надежду, что достигнутые на Аляске договоренности станут опорной точкой для решения украинской проблемы и восстановления отношений РФ и США.

"В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине", – заключил российский лидер.

Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для переговоров с Трампом вечером 15 августа. Политики практически одновременно покинули свои самолеты на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Спустя примерно 2 часа и 45 минут переговоры в узком составе завершились. По словам посла РФ в США Александра Дарчиева, атмосфера во время диалога Путина и Трампа была позитивной.

В преддверии саммита Трамп отмечал, что Россия и США имеют огромный потенциал для сотрудничества, в том числе экономического. Он также выразил уверенность, что российский президент хочет завершить конфликт на Украине.