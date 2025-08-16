Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

00:57

Политика

Трамп даст интервью сразу после переговоров с Путиным

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп собирается дать интервью сразу после переговоров с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает Белый дом на своей странице в соцсети X.

"Сегодня в 18:00 (04:00 по Москве. – Прим. ред.) президент Дональд Трамп встретится с Бретом Бейером и Шоном Хэннити на канале Fox News для двух эксклюзивных интервью об историческом саммите на Аляске. Вы не захотите это пропустить!" – говорится в сообщении Белого дома.

Переговоры Путина и Трампа стартовали в закрытом для прессы формате на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Лидеры общаются через переводчиков.

Трамп заявил, что в ходе переговоров хочет подготовить почву для договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также рассчитывает на встречу Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским после саммита на Аляске.

Саммит России и США официально стартовал в Анкоридже

политика

