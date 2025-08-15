Трамп заявил о "высоких ставках" в преддверии саммита на Аляске

Фото: legion-media.com/Will Oliver – Pool via CNP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в преддверии российско-американского саммита на Аляске заявил о "высоких ставках". Глава Белого дома опубликовал соответствующий пост в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

При этом американский лидер не уточнил контекст данного заявления.

Reuters со ссылкой на Белый дом сообщает, что в состав американский делегации на предстоящем саммите вошли госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф.

Американский президент, в свою очередь, наслаждается ролью "главного миротворца", сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на газету Politico. Как отмечают источники СМИ, Трамп считает, что он способен заключать такие сделки, которые были не под силу предыдущим президентам США.

По словам одного из чиновников, Трамп занимается урегулированием различных конфликтов отчасти из-за убеждения в том, что может использовать в этом вопросе влияние Соединенных Штатов, а также из-за своего желания получить Нобелевскую премию мира.

При этом отмечается, что многие стали пользоваться данным стремлением главы Белого дома, желая снискать его расположение.

Встреча Владимира Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В соответствии с графиком Белого дома саммит стартует в 11:00 по местному времени (22:00 по Москве).

На переговорах будут присутствовать делегации стран и группа экспертов. От России в них примут участие помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Вместе с тем Россия и США намерены обговорить двустороннее сотрудничество, в том числе в торговой сфере.

Лавров заявлял, что у Москвы есть аргументы и четкая позиция в контексте конфликта на Украине, которая будет изложена на предстоящих переговорах.

По его словам, в рамках диалога было уже немало сделано в ходе визитов в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Лавров выразил надежду, что на предстоящем саммите этот диалог продолжится в полезном русле.

