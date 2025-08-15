Россия ожидает визита Трампа после саммита на Аляске

Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER

Россия ожидает ответного визита американского президента Дональда Трампа после саммита с Владимиром Путиным на Аляске, заявил посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Так дипломат прокомментировал возможность признания Штатами новых регионов РФ и приезд Трампа в Россию. Он уточнил, что в данной ситуации речь идет о симметричных действиях Москвы и Вашингтона.

"Если российский лидер отправляется на территорию США, мы рассчитываем на взаимный приезд лидера Соединенных Штатов на российскую территорию", – подчеркнул посол в беседе с ТАСС.

Саммит Путина и Трампа состоится в пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. На переговорах будут присутствовать делегации стран и группа экспертов.

В составе российской делегации на переговорах примут участие помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Вместе с тем РФ и США намерены обговорить двустороннее сотрудничество, в том числе в торговой сфере.

В соответствии с графиком Белого дома, саммит стартует в 11:00 по местному времени (22:00 по Москве). Трамп планирует пробыть с рабочим визитом на Аляске более шести часов.