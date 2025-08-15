Лавров прокомментировал предстоящие переговоры РФ и США на Аляске

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

У Москвы есть аргументы и четкая позиция в контексте конфликта на Украине – она будет изложена на предстоящих переговорах с США на Аляске. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее излагать", – цитирует министра РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что в рамках диалога по Украине было уже немало сделано в ходе визитов в РФ спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Глава МИД выразил надежду, что на предстоящем саммите этот диалог продолжится в полезном русле.

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В них также будут участвовать делегации стран и группа экспертов.

Основной темой встречи станет вопрос урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Россия и США хотят обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе в торговой сфере.

Согласно графику Белого дома, саммит президентов РФ и США начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по Москве). Уточняется, что Трамп планирует пробыть с рабочим визитом на Аляске более шести часов.