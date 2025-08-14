Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным в 75%

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News Radio оценил вероятность успеха встречи с Владимиром Путиным на Аляске в 75%.

"Есть 25-процентный шанс того, что эта встреча окажется неудачной", – сказал глава Белого дома.

На вопрос о том, готов ли он применить санкции в случае провала переговоров, Трамп ответил положительно. По итогам саммита он хотел бы провести совместную пресс-конференцию с российским коллегой.

"Я считаю, что было бы хорошо провести совместную (пресс-конференцию. – Прим. ред.), а затем – раздельные. Поэтому что-то такое произойдет. Или, если встреча не закончится ничем хорошим, я просто проведу пресс-конференцию и уеду, направлюсь обратно в Вашингтон", – пояснил американский лидер.

После проведения переговоров с Путиным глава США намерен связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию второй встречи.

"Пока не знаю, где она (встреча. – Прим. ред.) пройдет, но у нас есть три варианта. Один из них – остаться на Аляске, это было бы проще всего", – указал Трамп.

Переговоры президентов России и США пройдут на военной база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске 15 августа.

В них также будут участвовать делегации и группа экспертов. С российской стороны будут присутствовать помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Основной темой встречи станет вопрос урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Россия и США хотят обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе в торговой сфере.

Однако Москва и Вашингтон не планируют готовить какой-либо документ по итогам встречи лидеров, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.