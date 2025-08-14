Трамп вылетит на Аляску утром 15 августа

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/YURI GRIPAS

Президент США Дональд Трамп вылетит на Аляску для встречи с Владимиром Путиным утром 15 августа по времени Вашингтона, рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом сообщает RT со ссылкой на Fox News.

Она также подтвердила, что после переговоров Путина и Трампа тет-а-тет запланирован общий обед с участием двух делегаций. После этого пройдет пресс-конференция президентов.

Встреча лидера России и главы Белого дома начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (11:30 по местному времени) на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

В переговорах примут участие по пять членов делегаций от каждой страны и группа экспертов. С российской стороны присутствовать будут помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Центральной темой станет вопрос урегулирования украинского конфликта. Кроме того, планируется обсудить двустороннее сотрудничество России и США, в том числе в торговой сфере.

