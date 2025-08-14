WSJ: Трамп прислушивается к Стуббу в оценке ситуации вокруг Украины

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прислушивается к финскому коллеге Александру Стуббу в оценке украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, между двумя лидерами сформировалась "неожиданная связь". Отмечается, что они созваниваются и переписываются даже в нерабочее время.

"Я могу донести до Трампа, что думают европейцы или (президент Украины. – Прим. ред.) Владимир Зеленский, а потом донести до моих европейских коллег, что думает Трамп", – заявил Стубб.

Авторы публикации отметили, что в преддверии встречи Трампа и Владимира Путина на Аляске финский лидер оказался "ключевым посредником" между европейскими политиками и главой Белого дома.

При этом, по словам европейских чиновников, американский лидер "охотнее воспринимает позицию Европы от главы небольшого государства", а также высоко оценивает финские вооруженные силы и многолетний опыт Стубба в общении с Россией.

В свою очередь, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что президент Финляндии стал "мостом между Европой и Трампом".

"Я бы сказал, что Алекс, вероятно, наиболее активный (из европейских лидеров. – Прим. ред.) – он каждый день переписывается с ним (Трампом. – Прим. ред.), узнает, что происходит, дает советы", – рассказал Грэм.

Помимо этого, отмечается, что к Стуббу обращались и американские законодатели. Они просили финского лидера оказаться влияние на позицию Трампа в отношении антироссийских санкций.

При этом радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Politico сообщает, что европейские политики не понимают, чего ожидать от Трампа на встрече с Путиным.

"Трамп, как всегда, много говорил о том, что он собирается делать, но так, что никто не мог понять, что именно он собирается делать", – говорится в публикации.

При этом, по данным издания, виртуальная встреча американского президента с представителями Евросоюза и Зеленским была позитивной.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страны ЕС должны "действовать или заткнуться" в деле введения санкций против России. По его мнению, европейские страны должны поддержать увеличение пошлин в торговле с Китаем и прочими государствами, покупающими российские энергоносители.

Глава Минфина подчеркнул, что антироссийские санкции могут быть ужесточены либо смягчены в зависимости от результатов встречи Путина и Трампа на Аляске.