Швейцария включила в список санкций 55 российских лиц

Фото: 123RF/william87

Швейцария включила в список антироссийских санкций 14 физических и 41 юридическое лицо, следует из сообщения на сайте правительства страны.

В перечень Швейцария также включила 105 гражданских судов из третьих стран. Кроме того, государство наложило на 26 компаний более строгие ограничения экспортного контроля.

В черном списке оказались и 8 предприятий оборонной промышленности Белоруссии, 7 физлиц и 3 юрлица из Молдавии. Последние, как утверждает Швейцария, имели отношение к попыткам России повлиять на референдум о членстве в Евросоюзе и президентские выборы в 2024 году.

Упомянутые рестрикции начнут действовать 13 августа с 00:00 по московскому времени.

Вместе с тем швейцарский федеральный департамент экономики, образования и исследований снизил потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель. Такое значение, уточнило ведомство, равнозначно мерам ЕС и мировым рыночным ценам. Данные меры вступят в силу 3 сентября.

В середине июля в силу вступил 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России. В него вошли снижение "потолка цен" на нефть до 47,6 доллара за баррель, а также различные ограничения против 105 перевозящих ее танкеров. Кроме того, был наложен запрет на любые транзакции, связанные с "Северными потоками".

Помимо этого, в черный список ЕС внесли 22 банка. Под запрет подпали финансовые транзакции со странами Евросоюза для всех подсанкционных российских финансовых организаций.

В ответ на это Россия расширила свой ограничительный список против ЕС. Там оказались сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждане сообщества и ряда других государств Запада, которые оказывали военную помощь Украине и участвовали в поставках туда продукции двойного назначения.

