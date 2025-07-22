РФ ввела ответные меры на 17-й и 18-й санкционные пакеты ЕС

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Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций от Евросоюза (ЕС) расширила свой ограничительный список. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства", – говорится в сообщении.

В российский ограничительный список вошли сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждане ЕС и ряда других государств Запада, которые оказывали военную помощь Киеву и участвовали в поставках продукции двойного назначения на Украину.

Также в санкционный перечень РФ вошли лица, которые подрывают территориальную целостность государства, причастны к блокаде российских судов и грузов в Балтийском море, занимаются преследованием российских должностных лиц за якобы незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий либо организовывают "трибунал" в отношении российского руководства.

Кроме того, санкции введены против выступающих за конфискацию российских государственных активов или передаче прибыли от них в интересах Киева, против ответственных за ввод санкций, против русофобских гражданских активистов и представителей научного сообщества, а также против депутатов Евросоюза и Европарламента, которые голосовали за законопроекты и антироссийские резолюции.

В МИД уверены, что подобные санкции не способны оказать влияние на политику Москву, поэтому Россия продолжит курс на отстаивание своих интересов и защиту нового миропорядка. Последующие санкции со стороны Европы также получат адекватный ответ.

В 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России вошло снижение "потолка цен" на нефть из РФ до 47,6 доллара за баррель, а также различные ограничения против 105 перевозящих ее танкеров. Накладывается запрет на любые транзакции, связанные с "Северными потоками".

В черный список ЕС внесли 22 банка, также под запрет подпали финансовые транзакции со странами Евросоюза для всех подсанкционных российских финансовых организаций.

