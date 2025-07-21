Китай заявил о мерах в отношении ЕС после введения 18-го пакета санкций против России

Фото: 123RF/moovstock

Власти Китайской Народной Республики (КНР) заявили о решительных мерах в ответ на 18-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на сайт министерства коммерции КНР.

Пекин собирается защищать интересы и права китайских компаний. В министерстве подчеркнули, что санкции плохо влияют на торговые отношения Китая и ЕС.

18 июля постоянные представители стран – членов Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций и начали работу над 19-м пакетом, отметив, что в нем не будут "ограничиваться полумерами". Ограничения затронут 105 кораблей теневого флота, нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Индии и "Северные потоки". Также рестрикции будут действовать в отношении ряда китайских и российских банков.

В рамках нового пакета ограничений ЕС запретил любые операции с подсанкционными российскими банками. Кроме того, был введен запрет на любые финансовые операции с Российским фондом прямых инвестиций.

Также Евросоюз понизил потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и ввел автоматический динамический механизм, позволяющий изменять уровень потолка "в целях обеспечения его эффективности".

Ограничения вступили в силу 19 июля.