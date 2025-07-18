Политолог Буневич: волнений внутри ЕС после введения 18-го пакета санкций не будет

Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. Среди новых рестрикций – ограничение работы газопровода "Северный поток" и снижение потолка цен на нефть из РФ. Как это отразится на российской экономике, расскажет Москва 24.
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Послы стран Евросоюза согласовали 18-й по счету пакет антироссийских санкций. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, он стал "одним из самых жестких на сегодняшний день".
"Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию", – написала она в соцсетях.
Также ограничения коснутся газопроводов "Северный поток" и расположенного в Индии нефтеперерабатывающего завода "Роснефть". Кроме того, представители ЕС понизили потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. При этом показатель станет "динамическим": коридор составит от 45 до 50 долларов, а итоговая стоимость будет пересматриваться дважды в год в зависимости от ситуации на рынке. По правилам Евросоюза всю нефть, которая стоит дороже, нельзя ни перевозить танкерами, ни страховать.
Среди других ограничений – рестрикции против 14 физлиц и 41 юрлица и запрет на операции с Российским фондом прямых инвестиций. Также в санкционный список попала одна российская СПГ-компания.
Однако 18-й пакет санкций принимался при серьезном сопротивлении ряда стран. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо долгое время не давал свое согласие, пока не получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен гарантий смягчения условий по российскому газу, рассказал он в своих соцсетях. Также, по информации агентства Bloomberg, против снижения потолка цен на нефть выступали Мальта, Греция и Кипр.
Заблокировать 18-й пакет грозилась даже Эстония, однако совершенно по другой причине. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны в одном из интервью, это бы произошло, если бы руководство ЕС убрало пункт о новом потолке цен на российскую нефть. При этом после принятия пакета он отметил, что Евросоюз уже начал подготовку 19-го пакета, в котором не собираются "ограничиваться полумерами".
Изменений не предвидится?
Москва наблюдает за действиями Брюсселя, однако у России уже выработался иммунитет к рестрикциям ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, предстоит проанализировать новый пакет, с тем чтобы минимизировать его последствия", – подчеркнул он.
Ничего хорошего от новых санкций ждать не стоит, однако существенного влияния на российскую экономику они не окажут. Таким мнением с Москвой 24 поделился директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.
"Мы видели последнее заседание БРИКС, где все страны-участники заявили, что готовы поддерживать взаимную торговлю с РФ. Плюс они уже психологически готовы уйти от доллара и евро к расчетам в национальных валютах и с использованием цифровых платформ, которые делают недоступной информацию о сделках для ФРС США и европейских регуляторов", – рассказал эксперт.
Также эксперт напомнил, что механизм параллельного импорта в РФ, который был отработан как раз в период введения санкций, основан на желании в том числе европейского бизнеса. Новые санкции могут стать элементом борьбы с собственными компаниями, подчеркнул Ордов.
"Все, что было до этого, не смогло разрушить российскую экономику. И новые санкции из этого же числа. Они способны принести дополнительные неудобства, но оказать разрушительное действие, приведя к банкротству российской экономики или российских компаний, это не сможет", – отметил Ордов.
При этом все принятые против России санкции нелегитимны, рассказал Москве 24 политолог, специалист в области истории российско-европейских отношений Дмитрий Буневич.
"Санкции может вводить только Совет безопасности ООН. В данном случае все ограничения – это односторонние меры Брюсселя. Причем курс этот долговременный: никаких принципиальных изменений за три с лишним года не произошло. Однако есть отдельные страны, которые по чувствительным для себя вопросам стараются отставить экономические интересы, например Венгрия, Словакия, Кипр", – обратил внимание эксперт.
Санкции против РФ вводятся не по гуманитарным причинам или ради поддержки норм международного права, как пытаются преподнести в ЕС, а для нанесения вреда России. Для Европы это более важная задача, чем решение экономических проблем, сказал Буневич.
Необоснованно рассчитывать и на то, что Евросоюз одумается и пойдет навстречу России, убежден политолог. Пока Москва и Брюссель находятся в жестком противостоянии, добавил он.