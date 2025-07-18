Политолог Буневич: волнений внутри ЕС после введения 18-го пакета санкций не будет

Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. Среди новых рестрикций – ограничение работы газопровода "Северный поток" и снижение потолка цен на нефть из РФ. Как это отразится на российской экономике, расскажет Москва 24.

Новый набор

Послы стран Евросоюза согласовали 18-й по счету пакет антироссийских санкций. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, он стал "одним из самых жестких на сегодняшний день".

"Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию", – написала она в соцсетях.

Также ограничения коснутся газопроводов "Северный поток" и расположенного в Индии нефтеперерабатывающего завода "Роснефть". Кроме того, представители ЕС понизили потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. При этом показатель станет "динамическим": коридор составит от 45 до 50 долларов, а итоговая стоимость будет пересматриваться дважды в год в зависимости от ситуации на рынке. По правилам Евросоюза всю нефть, которая стоит дороже, нельзя ни перевозить танкерами, ни страховать.



Кая Каллас глава дипломатии ЕС Мы усилим давление на российскую военную промышленность и китайские банки, которые позволяют обходить санкции, а также блокируем экспорт технологий, используемых для беспилотников.

Среди других ограничений – рестрикции против 14 физлиц и 41 юрлица и запрет на операции с Российским фондом прямых инвестиций. Также в санкционный список попала одна российская СПГ-компания.

Однако 18-й пакет санкций принимался при серьезном сопротивлении ряда стран. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо долгое время не давал свое согласие, пока не получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен гарантий смягчения условий по российскому газу, рассказал он в своих соцсетях. Также, по информации агентства Bloomberg, против снижения потолка цен на нефть выступали Мальта, Греция и Кипр.

Заблокировать 18-й пакет грозилась даже Эстония, однако совершенно по другой причине. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны в одном из интервью, это бы произошло, если бы руководство ЕС убрало пункт о новом потолке цен на российскую нефть. При этом после принятия пакета он отметил, что Евросоюз уже начал подготовку 19-го пакета, в котором не собираются "ограничиваться полумерами".

Изменений не предвидится?

Москва наблюдает за действиями Брюсселя, однако у России уже выработался иммунитет к рестрикциям ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, предстоит проанализировать новый пакет, с тем чтобы минимизировать его последствия", – подчеркнул он.

Ничего хорошего от новых санкций ждать не стоит, однако существенного влияния на российскую экономику они не окажут. Таким мнением с Москвой 24 поделился директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

"Мы видели последнее заседание БРИКС, где все страны-участники заявили, что готовы поддерживать взаимную торговлю с РФ. Плюс они уже психологически готовы уйти от доллара и евро к расчетам в национальных валютах и с использованием цифровых платформ, которые делают недоступной информацию о сделках для ФРС США и европейских регуляторов", – рассказал эксперт.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук В этом отношении определенный путь уже пройден, и мы видим, что, несмотря на достаточно большое количество санкций, российская экономика движется порой опережающими среднемировые темпами.

Также эксперт напомнил, что механизм параллельного импорта в РФ, который был отработан как раз в период введения санкций, основан на желании в том числе европейского бизнеса. Новые санкции могут стать элементом борьбы с собственными компаниями, подчеркнул Ордов.

"Все, что было до этого, не смогло разрушить российскую экономику. И новые санкции из этого же числа. Они способны принести дополнительные неудобства, но оказать разрушительное действие, приведя к банкротству российской экономики или российских компаний, это не сможет", – отметил Ордов.

При этом все принятые против России санкции нелегитимны, рассказал Москве 24 политолог, специалист в области истории российско-европейских отношений Дмитрий Буневич.

"Санкции может вводить только Совет безопасности ООН. В данном случае все ограничения – это односторонние меры Брюсселя. Причем курс этот долговременный: никаких принципиальных изменений за три с лишним года не произошло. Однако есть отдельные страны, которые по чувствительным для себя вопросам стараются отставить экономические интересы, например Венгрия, Словакия, Кипр", – обратил внимание эксперт.

Санкции против РФ вводятся не по гуманитарным причинам или ради поддержки норм международного права, как пытаются преподнести в ЕС, а для нанесения вреда России. Для Европы это более важная задача, чем решение экономических проблем, сказал Буневич.





Дмитрий Буневич политолог При этом волнений внутри Евросоюза на этом фоне я бы не ожидал. Европейская политическая система достаточно жесткая: она умеет оттеснять тех, кто высказывает альтернативные точки зрения. Кроме того, населением Евросоюза успешно манипулируют в том числе с помощью СМИ, выдавая искаженную информацию. Поэтому, несмотря на падение уровня жизни в Европе, к бунтам это не приведет.

Необоснованно рассчитывать и на то, что Евросоюз одумается и пойдет навстречу России, убежден политолог. Пока Москва и Брюссель находятся в жестком противостоянии, добавил он.

