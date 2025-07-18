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18 июля, 13:46

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Песков: РФ считает введенные ЕС односторонние санкции незаконными

В Кремле прокомментировали новый пакет антироссийских санкций ЕС

Фото: 123RF/designer491

Россия считает незаконными односторонние санкции, введенные Евросоюзом (ЕС), и выступает против них, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва наблюдает последовательную позицию европейских стран, которую те проводят против РФ. При этом, подчеркнул он, Россия приобрела иммунитет от рестрикций и адаптировалась под них.

"Безусловно, предстоит проанализировать новый пакет, с тем чтобы минимизировать его последствия", – добавил Песков.

Ранее сообщалось, что постпреды ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Как подчеркивала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, объединение одобрило "одно из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России".

Рестрикции затронут 105 кораблей теневого флота, нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Индии и "Северные потоки". Кроме того, ЕС введет санкции в отношении ряда китайских и российских банков.

Тем временем глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз начал работу над 19-м пакетом санкций в отношении России. По его словам, в работе объединение не будет "ограничиваться полумерами".

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