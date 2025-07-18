ЕС заменит отключение от SWIFT на запрет транзакций для подсанкционных банков России

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В рамках 18-го пакета санкций против России Евросоюз запретит любые операции с подсанкционными российскими банками, сообщается на сайте МИД Эстонии.

В пресс-релизе указано, мера отключения банков РФ от SWIFT была заменена полным запретом на проведение транзакций. Кроме того, в список добавлено 22 российских банка.

Ранее постоянные представители стран – членов ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций. Ограничения затронут 105 кораблей теневого флота, нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Индии и "Северные потоки", введут рестрикции в отношении ряда китайских и российских банков.

Помимо этого, в санкционный список попали более 50 физлиц, компаний и организаций. Новые ограничения также включают в себя снижение потолка цены на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель.

В свою очередь, глава эстонского МИД Маргус Цахкну заявил, что Евросоюз уже начал работу над 19-м пакетом антироссийских санкций.