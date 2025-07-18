Индия откажется от российской нефти, если США введут санкции

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Индия готова заместить российскую нефть поставками из других стран, если американские власти введут соответствующие санкции. Об этом заявил индийский министр нефти Хардип Сингх Пури на форуме в Нью-Йорке, пишет Reuters.

Таким образом он прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против покупателей нефти из РФ. По словам Пури, на сегодняшний день Индия уже сотрудничает с 40 поставщиками, способными компенсировать российские поставки.

В статье отмечается, что в первые шесть месяцев этого года Россия являлась самым крупным поставщиком нефти в Индию с долей 35% от общего импорта. Основной причиной закупок российской нефти называются существенные скидки, которые предлагает Москва на фоне западных ограничений.

Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что Россия в состоянии смягчить шок предложения на рынке нефти, который может возникнуть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По словам президента, РФ строго выполняет свои договоренности в рамках работы с партнерами по линии ОПЕК+. Эти страны сознательно ограничивают добычу и поставки энергоносителей на мировой рынок, добавил Путин.