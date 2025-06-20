Путин заявил, что Россия может смягчить ситуацию на нефтяном рынке

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Россия в состоянии смягчить шок предложения на рынке нефти, который может возникнуть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил Владимир Путин.

"Мы очень строго выполняем все наши договоренности в рамках работы с нашими друзьями-партнерами по линии ОПЕК+. Эти страны сознательно ограничивают добычу и поставки энергоносителей на мировой рынок", – подчеркнул президент.

Как пояснил глава государства, сейчас по имеющейся договоренности добыча постепенно наращивается. Это делается для того, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения и комфортные цены как странам-производителям, так и странам-потребителям.

При этом Путин также считает незначительным рост цен на нефть из-за ситуации вокруг Ирана.

"Конечно, мы видим, что сегодняшняя ситуация на Ближнем Востоке, сегодняшняя ситуация, связанная с конфликтом между Ираном и Израилем, привела к определенному росту цен. Этот рост, на взгляд наших экспертов, не является значительным", – отметил он.

Кроме того, добавил российский лидер, оперативной реакции ОПЕК+ на сложившуюся ситуацию пока не требуется. Сейчас страны-партнеры продолжают наблюдать за развитием ситуации.

"Сейчас 75 долларов за баррель, а было 65 – на 10 долларов выросла (цена. – Прим. ред.) и стабилизировалась на этом уровне", – сказал Путин.

Некоторые страны могут нарастить поставки на мировой рынок, но это делается согласованно. В этом смысле и Объединенные Арабские Эмираты вносят очень существенный вклад, заключил президент.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 13 июня, когда Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ Исламская Республика ударила по территории еврейского государства.

На фоне происходящих событий СМИ вспомнили предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В 2020 году Жириновский назвал Ближний Восток "ареной масштабных потрясений". Он отмечал, что в конфликт Ирана и Израиля придут США. Это может привести к росту цен на нефть и оказать существенное влияние на мировую экономику.