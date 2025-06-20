Baijiahao: прогноз Жириновского об Иране и Израиле начал сбываться

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского об обострении конфликта Ирана и Израиля начало сбываться, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

В 2019 году политик заявил, что Иран "не Вьетнам, не Северная Корея, и не Косово", и добавил, что там произойдут страшные события. Такие прогнозы раньше казались фантастичными, однако теперь воплощаются в реальность, подчеркнул автор публикации.

Также в статье упоминается, что в 2020 году Жириновский назвал Ближний Восток "ареной масштабных потрясений". Он отмечал, что в конфликт Ирана и Израиля придут США. Это в свою очередь может привести к росту цен на нефть и оказать существенное влияние на мировую экономику. В настоящий момент, обратил внимание автор колонки, цена на нефть приближается к 200 долларам за баррель.

Политик не был наделен сверхъестественными способностями, но отличался умением глубоко и точно анализировать международные события, указано в публикации.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 13 июня, когда Израиль атаковал военные объекты Ирана. В ответ Исламская Республика ударила по территории еврейского государства.

Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить интересы иранской стороны в области мирного атома, сняв таким образом озабоченности Израиля в отношении безопасности. По словам президента России, руководство Ирана пока не просило о какой-либо военной помощи.

По данным СМИ, США могут начать наносить массированные авиаудары 21 и 22 июня. Операция будет включать масштабные бомбардировки Ирана. Однако если верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи покинет свой пост, то "все будет под контролем", сообщали источники СМИ.