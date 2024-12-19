19 декабря, 16:36Политика
Путин ответил, был ли Жириновский предсказателем
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский не был предсказателем.
"Он любил эпатаж, но был очень эрудированным и подготовленным человеком. Поэтому его прогнозы и сбывались: они были основаны на реальном опыте и знаниях", – подчеркнул президент.
В начале ноября Путин подписал указ о праздновании в 2026 году на государственном уровне 80-летия основателя ЛДПР Жириновского. Главой оргкомитета по подготовке мероприятий назначен Вячеслав Володин.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Медики до последнего боролись за его жизнь, оказывая основателю ЛДПР всю возможную помощь.
Между тем ЛДПР планирует снять художественный фильм о Жириновском. В настоящее время идет разработка сценария и подбор актеров. Картина расскажет об основателе первой политической партии современной России и раскроет для молодого поколения его жизненный путь.
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