Институт мировых цивилизаций переименовали в честь Жириновского

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Институт мировых цивилизаций в Москве переименовали в Университет имени В. В. Жириновского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

В партии отметили, что считают такое решение оправданным, напомнив, что именно Жириновский был основателем этого учебного заведения.

"Владимир Вольфович всегда лично приглашал молодежь на учебу в ИМЦ. Это был такой его чисто гуманитарный проект, в который он вкладывал душу", – рассказали в пресс-службе.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.

