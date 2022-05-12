Улицу Брянска назовут в честь Жириновского

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Депутаты Брянского городского совета поддержали решение назвать одну из улиц в честь Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя брянского штаба ЛДПР.



Улица Жириновского будет располагаться в Советском районе города.

"Точно какая улица не могу сказать, вроде как она даже не построена. Сегодня был комитет, все подтвердили", – пояснил собеседник агентства.

Соответствующая идея принадлежала лидеру фракции ЛДПР в областной думе Сергею Антошину.

Ранее в ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве, где находится штаб-квартира партии, в улицу Жириновского. Позже столичные власти сказали, что не планируют переименовывать одну из улиц в честь умершего лидера ЛДПР.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.

