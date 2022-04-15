Власти Москвы не планируют переименовывать улицу в честь Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Столичные власти не планируют переименовывать одну из улиц города в честь умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия Москвы.

"Переименование улицы города Москвы не планируется. Кроме того, обращаем ваше внимание, что в Москве на территории Института мировых цивилизаций, основанного Владимиром Жириновским, по адресу 1-й Басманный переулок, дом 3, строение 1, уже установлен памятник лидеру ЛДПР в 2016 году", – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что памятник, расположенный у здания центрального аппарата ЛДПР, был подарен Жириновскому скульптором Зурабом Церетели на его 70-летие.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.

После смерти политика в ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве, где находится штаб-квартира партии, в улицу Жириновского.