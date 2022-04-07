В ЛДПР предложили назвать одну из столичных улиц в честь Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В ЛДПР предлагают переименовать Луков переулок в Москве в улицу Жириновского. Об этом сообщил замглавы парламентской фракции Ярослав Нилов.

"Состоялось заседание высшего совета партии. Было принято решение, будем настаивать, чтобы Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР, был переименован в переулок Жириновского", – цитирует его "Интерфакс".

Нилов также отметил, что в штаб-квартиру партии переедет музей ЛДПР. Кроме того, партия предложит назвать именем покойного лидера либерал-демократов Институт мировых цивилизаций, основателем которого он являлся, а также учредить стипендию имени Жириновского.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.

Во время заседания Госдумы депутаты почтили память политика минутой молчания. В партии смерть Жириновского назвали ударом для всей России.

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище 8 апреля. В этот же день в храме Христа Спасителя состоится отпевание, а церемония прощания с политиком пройдет в колонном зале Дома союзов.