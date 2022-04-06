Патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание главы ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил Леонид Слуцкий, назначенный исполняющим обязанности руководителя фракции либерал-демократов в Госдуме.
"Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком", – добавил депутат.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. О смерти Жириновского на заседании Госдумы сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.
Прощание с Жириновским планируется в колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники политика.
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского. Президент подчеркнул, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.
Также высказал слова поддержки родным, друзьям и соратникам Жириновского Сергей Собянин. Мэр отметил большой вклад политика в устройство современной России, назвав его деятельным участником новой политической эпохи страны.
Умер Владимир Жириновский
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