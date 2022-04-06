Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского

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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент указал, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

"Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России", – говорится в сообщении российского лидера.

Ранее соболезнования выразил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил незаурядные лидерские качества и ораторское мастерство политика.

Мэр Москвы Сергей Собянин высказал слова поддержки родным, друзьям и соратникам Жириновского, а также отметил большой вклад политика в устройство современной России, назвав его деятельным участником новой политической эпохи страны.

Соболезнования выразил также первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он напомнил, что политик появился на политической арене в начале 90-х и сенсационно выиграл выборы в первую Государственную думу – его партия заняла второе место.

"Многолетний руководитель партии, фракции этой партии. Неоднократно баллотировался в президенты России, по-моему даже шесть раз. Человек был незаурядный, верный патриот Родины. Очень умный, глубоко эрудированный человек, у него богатейшие знания были. И если кто-то думает, что он эпатажный, ничего подобного. Человек был очень умный, грамотный и всегда знал ответ по сути по многим вопросам, был провидцем по многим ситуациям, в частности по Украине", – сказал Джабаров.

По его словам, Жириновский давно предсказывал, к чему идет Украина. По мнению сенатора, всем его будет не хватать, потому что его фракция была партией патриотов России, которые на самом деле боролись за интересы страны и искренне ее любили.

В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России.

"Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим", – заявили во фракции.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила соболезнования в связи со смертью политика. По ее словам, каждый запомнил Жириновского как настоящего патриота, по-настоящему преданного своей Родине, заботящегося о достойном положении России на мировой арене, о достижениях страны и о ее продвижении вперед.

Депутат Госдумы, глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Политику было 75 лет. О смерти Жириновского на заседании Госдумы сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

Прощание с Жириновским планируется в колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Там же покоятся родственники политика.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось. В последнее время СМИ сообщали об ухудшении здоровья политика.

Российские врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь, сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

