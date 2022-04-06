Прощание с Жириновским может пройти в колонном зале Дома союзов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Прощание с Владимиром Жириновским планируется в колонном зале Дома союзов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в партии.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Там же покоятся родственники политика.

О смерти лидера ЛДПР стало известно днем 6 апреля. Политик ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось. В последнее время СМИ сообщали об ухудшении здоровья политика.

