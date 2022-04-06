Врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского – Минздрав РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Российские врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь, сообщает министерство здравоохранения РФ.

"После тяжелой и продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался известный политик, общественный деятель Владимир Вольфович Жириновский. Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь", – цитирует ведомство РИА Новости.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила соболезнования в связи со смертью политика. По ее словам, каждый запомнил Жириновского как настоящего патриота, по-настоящему преданного своей Родине, заботящегося о достойном положении России на мировой арене, о достижениях страны и о ее продвижении вперед.

"Конечно, эта новость вызывает неподдельную горечь у всех его коллег, в том числе и по другим фракциям. Потому что бесконечное уважение к его политическому весу, опыту, политической мудрости, политическому предвидению вызывают все его выступления, высказывания. Это большая потеря для всей России, что тут скажешь", – заявила она.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Политику было 75 лет.

Депутаты Госдумы почтили память Жириновского минутой молчания. Заседание было прервано. В ЛДПР смерть политика назвали ударом для всей России.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось. В последнее время СМИ сообщали об ухудшении здоровья политика.

Владимир Жириновский – депутат Государственной думы, руководитель фракции ЛДПР в нижней палате парламента.

Он родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР (сейчас Казахстан). В 1964–1970 годах Жириновский учился в Институте восточных языков при МГУ имени Ломоносова по специальности "турецкий язык и литература". В 1965–1967 годах учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений. В 1977 году окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ.

В 1989 году совместно с Владимиром Богачевым Жириновский основал Либерально-демократическую партию Советского Союза. В 1992 году партию переименовали в Либерально-демократическую партию России.

Жириновский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I (2021 год), II (2016 год), III (2011 год) и IV (2006 год) степеней, орденом Александра Невского (2015 год), орденом Почета (2008 год), почетными грамотами и медалями.

