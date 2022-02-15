Сын Жириновского опубликовал пост с фразой "Только живи!"

Фото: ТАСС /Марат Абулхатин

Сын лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев выложил в соцсетях пост, в котором написал фразу "Только живи!".

Публикация была размещена в аккаунте Лебедева в Facebook. Под ней пользователи в многочисленных комментариях желают Жириновскому здоровья, а также выражают слова поддержки близким политика.

Информация о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы появилась 9 февраля. Сообщалось, что политик оказался в больнице несколько дней назад, подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позднее в Минздраве заверили, что состояние политика стабильно.

Однако после этого в СМИ появились сообщения о смерти Жириновского. В ЛДПР призвали не верить таким слухам. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих ложные сведения.

Позднее в ЛДПР пригрозили остановить работу с интернет-изданиями, которые распространяли непроверенную информацию о состоянии Жириновского.