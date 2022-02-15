Сын Жириновского опубликовал пост с фразой "Только живи!"

Фото: ТАСС /Марат Абулхатин
Сын лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев выложил в соцсетях пост, в котором написал фразу "Только живи!".
Публикация была размещена в аккаунте Лебедева в Facebook. Под ней пользователи в многочисленных комментариях желают Жириновскому здоровья, а также выражают слова поддержки близким политика.
Информация о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы появилась 9 февраля. Сообщалось, что политик оказался в больнице несколько дней назад, подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позднее в Минздраве заверили, что состояние политика стабильно.
Однако после этого в СМИ появились сообщения о смерти Жириновского. В ЛДПР призвали не верить таким слухам. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих ложные сведения.
Позднее в ЛДПР пригрозили остановить работу с интернет-изданиями, которые распространяли непроверенную информацию о состоянии Жириновского.
В Минздраве рассказали о состоянии Владимира Жириновского
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