ЛДПР прекратит работать с медиа, распространявшими ложные сведения о болезни Жириновского

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ЛДПР не будет сотрудничать с интернет-изданиями, которые распространяли непроверенную информацию о состоянии Владимира Жириновского, сообщается в заявлении пресс-службы партии.

"В последние дни ЛДПР столкнулась с беспрецедентным уровнем лжи в медиа. Практически каждый день ряд no name СМИ пичкают читателей новым враньем от анонимных источников о здоровье Владимира Жириновского, хотя ни один из их прежних инсайдов не оправдался, все оказались примитивными сказками, которые подчас противоречат сами себе", – говорится в заявлении.

Кроме того, юристы ЛДПР уже начали сбор материалов для подачи исков в суд.

"Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском", – заявили представители партии.

По информации пресс-службы, лидер ЛДПР идет на поправку, общается с помощниками и передает поручения парламентариям и аппарату, а также регулярно получает рабочие документы и свежую прессу.

"Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии", – отмечается в сообщении.

Информация о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы появилась 9 февраля. Сообщалось, что политик оказался в больнице несколько дней назад, подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позднее в Минздраве заверили, что состояние политика стабильно.

Однако после этого в СМИ появились сообщения о смерти Жириновского. В ЛДПР призвали не верить таким слухам. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих ложные сведения.

