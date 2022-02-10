В ЛДПР опровергли, что Жириновский перестал узнавать окружающих

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Информация о том, что глава ЛДПР Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих, не соответствует действительности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы партии.

"В ЛДПР категорически опровергают заявление анонимных источников", – подчеркнули в ЛДПР.

Представители партии подчеркнули, что информация СМИ по поводу ухудшения здоровья Жириновского значительно преувеличена. По их мнению, это сделано из расчета на сенсационный эффект.

В ЛДПР добавили, что политик ежедневно читает прессу и дает поручения по телефону. Там заверили, что Жириновский скоро вернется к полноценной работе.

Информация о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы появилась ранее в СМИ. Сообщалось, что политик оказался в больнице несколько дней назад, подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней.

Позже в Минздраве РФ подтвердили информацию о госпитализации лидера ЛДПР. В ведомстве сообщили, что в больнице политик находится с 2 февраля. Жириновский болеет "Омикроном", его состояние оценивается как стабильное.

