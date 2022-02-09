В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского

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Состояние Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом 2 февраля, оценивается врачами как стабильное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

В ведомстве пояснили, что у политика диагностировали "Омикрон". В настоящее время он находится на лечении в Центральной клинической больнице в Москве.

Жириновскому оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее информация о госпитализации Жириновского в ЦКБ в связи с заражением коронавирусом появилась в средствах массовой информации и телеграм-каналах. Сообщалось, что политик находится в больнице несколько дней.

Также отмечалось, что лидер ЛДПР подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней.