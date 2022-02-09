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политика

9 февраля, 18:48

Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ – СМИ

политика

Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в партии.

Он отметил, что не располагает подробными сведениями о текущем состоянии Жириновского. По его словам, новость о госпитализации политика стала неожиданностью для его товарищей по ЛДПР.

Другой источник, близкий к ситуации, рассказал, что Жириновский находится в критическом состоянии.

"Никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни", – заявил он.

Ранее в средствах массовой информации и телеграм-каналах появилась информация, что Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве с коронавирусом. Со ссылкой на знакомые с ситуацией источники утверждалось, что политик находится в больнице уже пару дней, а его состояние оценивается как тяжелое.

В пресс-службе ЛДПР информацию о госпитализации Жириновского не подтвердили, заявив, что лидер партии чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Владимира Жириновского госпитализировали с поражением легких из-за коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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