Вирусолог объяснил, почему лидер ЛДПР заразился COVID-19 после 8 прививок

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, восемь раз привившийся от коронавируса, ослабил свой иммунитет, из-за чего и заболел COVID-19. Такое мнение Ura.ru высказал академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.

"Если речь идет о вакцине "Спутник", там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это все работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил. Я не советую никому столько раз прививаться", – подчеркнул специалист.

Ранее в средствах массовой информации и телеграм-каналах появилась информация, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве с коронавирусом. Со ссылкой на знакомые с ситуацией источники утверждалось, что политик находится в больнице уже пару дней, а его состояние оценивается как тяжелое.

В пресс-службе ЛДПР информацию о госпитализации Жириновского опровергли, заявив, что лидер партии чувствует себя хорошо и продолжает работать.