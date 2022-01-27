Жириновский призвал не допускать к выборам людей с весом больше 100 кг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России следует запретить участвовать в выборах людям с весом больше 100 килограммов. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы "Жизнь в большом городе" на телеканале Москва 24.

"Параметры всегда должны быть какие-то. Ограничения скорости мы же даем на дорогах наших. Давайте 100 килограммов, не больше. Многие все-таки имеют больший вес, даже депутаты Госдумы. Замер проводили – половина страдает лишним весом. Вообще-то норма – ближе к 80 килограммам", – сказал парламентарий.

По словам Жириновского, это не какая-то причуда или вопрос красоты, а элементарная забота о здоровье и жизни человека. Он отметил, что каждый пятый умирает от болезней, вызванных ожирением.

Для борьбы с лишним весом среди депутатов лидер ЛДПР предложил создать специальные комиссии, которые бы не допускали к выборам россиян, вес которых составляет 120–150 килограммов.

"Зачем? Чтобы люди уже знали: больше 100 килограммов – на выборы не пойдешь, больше 100 килограммов – даже самым маленьким начальником не станешь. <...> Тяжело начинать, если человеку 60 лет и вдруг ему говорят: "Лишний вес". Он в 20 лет будет знать, будет стараться выдерживать минимальный вес, никто его ни в чем дискриминировать не будет", – продолжил лидер либерал-демократов.

Сам Жириновский, по собственным утверждениям, весит в районе 96 килограммов. Он рассказал, что поддерживает себя в форме, на протяжении нескольких лет придерживаясь дробного питания. Депутат подчеркнул, что лучше всего питаться шесть раз в день – каждые два часа с девяти утра до девяти вечера.

"Я до 100 не допущу. Я должен опустить до 95. Надо еще меньше макарон кушать, меньше картошки, меньше хлеба", – заключил он.

Ранее лидер ЛДПР предложил присвоить ему звание генерал-майора, напомнив, что это звание ему присвоил еще первый президент России Борис Ельцин, однако соответствующее решение так и не было оформлено. Он также выступил за присвоение всем депутатам Госдумы воинских званий от ефрейтора до полковника.

