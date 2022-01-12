Жириновский предрек эвакуацию американцев в Сибирь

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал отправку нескольких миллионов американских граждан в Сибирь в связи с межэтническими конфликтами в США. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Политик напомнил об истории СССР, который, по его мнению, развалился ввиду того, что "русские подкармливали национальные окраины". Жириновский считает, что на сегодняшний день подобное наблюдается в США.
"Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США", – пояснил лидер ЛДПР.
Жириновский обратил внимание на то, что в настоящее время белые американцы до сих пор составляют большинство населения в Штатах. Однако через 10 лет, по словам парламентария, их станет очень мало, им придется столкнуться с дискриминацией.
"И начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. Может, даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов", – отметил политик.
Ранее Владимир Жириновский заявил, что совместные учения НАТО и Украины означают подготовку к войне, которая может начаться уже в 2027 году. По мнению политика, к границам России постепенно подводят войска, а Киев занимается складированием вооружения.
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