Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что совместные учения НАТО и Украины означают подготовку к войне, которая может начаться уже в 2027 году.

"Я хочу спокойно встретить свое 80-летие. В 2026 году – 80 лет, а потом – пожалуйста, начинайте, до моего 85-летия", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению политика, к границам России постепенно подводят войска, а Киев занимается складированием вооружения.

Жириновский считает, что арсенала, ранее принадлежавшего Украине, хватило бы на полномасштабный конфликт. Однако все разворовали и распродали.

До этого в США предрекли Франции быстрое поражение в случае войны с Россией. Специалисты признавали, что РФ является сильным и умелым противником.

До этого в Германии описали сценарий третьей мировой войны. Бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер предположил, что противостояние развернется в киберпространстве.

