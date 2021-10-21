Жириновский спрогнозировал начало третьей мировой войны

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что совместные учения НАТО и Украины означают подготовку к войне, которая может начаться уже в 2027 году.
"Я хочу спокойно встретить свое 80-летие. В 2026 году – 80 лет, а потом – пожалуйста, начинайте, до моего 85-летия", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По мнению политика, к границам России постепенно подводят войска, а Киев занимается складированием вооружения.
Жириновский считает, что арсенала, ранее принадлежавшего Украине, хватило бы на полномасштабный конфликт. Однако все разворовали и распродали.
До этого в США предрекли Франции быстрое поражение в случае войны с Россией. Специалисты признавали, что РФ является сильным и умелым противником.
До этого в Германии описали сценарий третьей мировой войны. Бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер предположил, что противостояние развернется в киберпространстве.
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