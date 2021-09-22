В США считают Россию главной военной угрозой

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Россия является главной военной угрозой для Соединенных Штатов, заявил глава Северного командования американских вооруженных сил Глен Ван Херк.

Как передает слова генерала издание Air Force Magazine, Китай является долгосрочной военной угрозой, при этом Россия опасна уже сейчас.

"Россия – основная военная угроза для родины сегодня. Это не Китай, это Россия", – подчеркнул Ван Херк.

Он отметил, что РФ владеет большой военной мощью. В частности, на вооружении российской армии имеются подводные лодки, бомбардировщики и крылатые ракеты.

Ранее в США предрекли Франции быстрое поражение в случае войны с Россией. Специалисты признавали, что РФ является сильным и умелым противником.

До этого в Германии описали сценарий третьей мировой войны. Бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер предположил, что противостояние развернется в киберпространстве.